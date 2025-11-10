3.68 BYN
Лукашэнка павіншаваў народ Польшчы з Нацыянальным святам незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя ўсіх беларусаў і сябе асабіста накіраваў віншаванне народу Польшчы з Нацыянальным святам незалежнасці. Пра гэта паведамляе БЕЛТА.
"У цяперашні няпросты час асабліва адчувальна ўспрымаюцца каштоўнасці суверэннасці дзяржавы і волі народа, які стварае сваю будучыню на аснове нацыянальнай самасвядомасці, гістарычнай мудрасці і падтрымкі ўзаемапаважлівых адносін", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт перакананы, што палякі бачаць і добра разумеюць значнасць міжчалавечых кантактаў і супрацоўніцтва з Беларуссю, прыязнасці і даверу, захавання агульнай хрысціянскай і культурнай спадчыны.
"Добрасуседства - наш бясцэнны дар, якім пры любых акалічнасцях не варта рызыкаваць: замыкаць межы і ставіць пад пагрозу нацыянальную бяспеку, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Менавіта таму Мінск, дэманструючы прыхільнасць прынцыпам мірнага суіснавання, увёў бязвізавы парадак уезду для жыхароў шэрагу еўрапейскіх краін, чым скарысталіся ўжо больш як 120 тыс. польскіх грамадзян".
Кіраўнік дзяржавы пажадаў народу Польшчы згоды, бясхмарнага неба і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні, а таксама запрасіў усіх у гасцінную Беларусь.