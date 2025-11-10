Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску стартуе XXXI Міжнародная выстава PRODEXPO-2025

У беларускай сталіцы стартуе XXXI Міжнародная выстава PRODEXPO-2025. На палях Мінскага выставачнага цэнтра з 11 па 14 лістапада вытворцы прадэманструюць свае дасягненні, інавацыі і, вядома, навінкі прадукцыі.

Напрыклад, Белдзяржхарчпрам прадставіць халву са смакам скварак і карамелізаванай цыбулі, а для аматараў больш вострых адчуванняў - цукар з перцам. Наведвальнікаў чакаюць дэгустацыі і чэмпіянат кандытарскага мастацтва, экспертаў і спецыялістаў - дыскусіі, круглыя сталы, В2В-перамовы.

Дарэчы, 11 лістапада PRODEXPO наведае народны артыст Расіі Эдгард Запашны, а 12 лістапада - знакаміты шэф-повар Канстанцін Іўлеў.

