3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
У Мінску стартуе XXXI Міжнародная выстава PRODEXPO-2025
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У беларускай сталіцы стартуе XXXI Міжнародная выстава PRODEXPO-2025. На палях Мінскага выставачнага цэнтра з 11 па 14 лістапада вытворцы прадэманструюць свае дасягненні, інавацыі і, вядома, навінкі прадукцыі.
Напрыклад, Белдзяржхарчпрам прадставіць халву са смакам скварак і карамелізаванай цыбулі, а для аматараў больш вострых адчуванняў - цукар з перцам. Наведвальнікаў чакаюць дэгустацыі і чэмпіянат кандытарскага мастацтва, экспертаў і спецыялістаў - дыскусіі, круглыя сталы, В2В-перамовы.
Дарэчы, 11 лістапада PRODEXPO наведае народны артыст Расіі Эдгард Запашны, а 12 лістапада - знакаміты шэф-повар Канстанцін Іўлеў.