Мінскаму гледачу прапанавалі спектакль "Зойкіна кватэра"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Тэатральны марафон у сталіцы. Напярэдадні беларускую сцэну заняў Ніжагародскі акадэмічны тэатр драмы імя Горкага. З рэпертуару прывезлі пастаноўку па п'есе Булгакава "Зойкіна кватэра". Тэатральнае палатно паказалі ў рамках праекта "Тыдзень рускай класікі", прымеркаванага да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Адзначым, што ініцыятыва праходзіць ужо другі год на падмостках Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра (больш падрабязна глядзіце відэа).