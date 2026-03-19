Опера "Набука" вярнулася на сцэну Вялікага тэатра Беларусі
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
Ужо 21 сакавіка ў Мінску адбудзецца прэм'ера даўняй біблейскай гісторыі. Опера "Набука" італьянскага кампазітара Джузэпэ Вердзі зноў увайшла ў рэпертуар Вялікага тэатра Беларусі, але ўжо ў абноўленай версіі. На сённяшні дзень у пастаноўцы задзейнічана 3 саставы артыстаў.
Мінскі глядач пачуе оперу на італьянскай мове. У касе Вялікага тэатра засталіся ўжо апошнія білеты. Апошнім разам "Набука" тут спявалі ў 2016 годзе.