Галерэя "АртХаос" запрашае на экспазіцыю мастакоў Бархатковых

Ён прагна хапае і пераносіць на палатно апошнія лістападаўскія фарбы. І хоць любімая пара года - зіма, абмінуць залатую восень немагчыма. Знакаміты беларускі пейзажыст Ігар Бархаткоў працуе выключна на пленэрах, адасабляецца ад гарадскога шуму. І не толькі падчас творчага працэсу. Трыццаць гадоў таму мастак разам з жонкай пераехаў з Мінска на пастаяннае жыхарства ў вёску Валожынскага раёна. Пабудавалі дом, завялі гаспадарку - больш за сотню жывёл, сад, кветнік. У жылой прасторы ўладкавалі і майстэрню - адну на дваіх.

Пабыць у хатняй атмасферы творцы - зразумець яго. Утульны прыгожы дом, гаспадыня ў якім - Алена Бархаткова, ветлівая і гасцінная, але прынцыпова "па-за кадрам". І талент свой, светапогляд мастачка ўвасабляе на палотнах.

Карціны Алены таксама дэманструюцца на сямейным вернісажы ў сталічнай галерэі "АртХаос". Прадстаўляе фамільны жывапіс па традыцыі адзін за дваіх Ігар Бархаткоў.

Сям'я-дынастыя Бархатковых у хрэстаматыі айчыннага мастацтва. Бацькі Ігара Антонавіча, яго брат, жонка і сыны - усе творчыя. І непадобныя адно да аднаго. Пра гэта і новая выстава Бархатковых у Мінску.