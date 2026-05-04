3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
У Мінску адбылася прэзентацыя кнігі аб ветэранах працы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У сталіцы прэзентавалі новае выданне "Працоўная слава і гонар Міншчыны", у якім сабраны біяграфічныя звесткі аб ветэранах працы, што пражываюць у цэнтральным рэгіёне.
У аснову выдання пакладзены жыццёвыя гісторыі, успаміны і дасягненні людзей, якія сваёй працай і адданасцю прафесіі ўзводзілі моцны падмурак нашай дзяржавы.
Новае выданне ў найбліжэйшы час атрымаюць усе героі нарысаў, якім прысвечаны старонкі гэтай кнігі, а таксама школы, універсітэты і бібліятэкі.