27 лістапада Прэзідэнт Беларусі возьме ўдзел у саміце АДКБ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Саміт Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы стартуе ў Бішкеку 27 лістапада ў 8:00. На ім будуць падведзены вынікі дзейнасці арганізацыі ў міжсесіённы перыяд, разгледжаныя праблемы міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі.
Чакаецца, што ў сваім выступленні Аляксандр Лукашэнка выкажацца па актуальных пытаннях гарантавання калектыўнай бяспекі на еўразійскай прасторы і пазначыць кірункі, якія патрабуюць асаблівай увагі партнёраў.
У ліку дакументаў, якія плануецца прыняць, - выніковая дэкларацыя Савета калектыўнай бяспекі, рашэнні, датычныя забеспячэння бягучай дзейнасці арганізацыі, а таксама ўмацавання супрацоўніцтва ў процідзеянні пазапраўнаму абароту наркотыкаў і пазапраўнай міграцыі.