У Беларусі адкрылася III Летняя школа УАІС: моладзь асвойвае эканоміку ведаў
Летнія школы Сусветнай арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці (УАІУ) праходзяць па ўсім свеце, уключаючы краіны далёкай дугі. І ўжо трэці раз Беларусь становіцца пляцоўкай, якая аб'ядноўвае маладыя розумы. Сёлета ў школу з'ехаліся каля 40 студэнтаў і маладых спецыялістаў з Беларусі і еўразійскай прасторы.
Разам з беларускімі і расійскімі экспертамі ўдзельнікі разбіраюць тонкасці інтэлектуальнай уласнасці: міжнародныя і рэгіянальныя патэнтавыя сістэмы, аб'екты інтэлектуальнай уласнасці ў інтэрнэце, пытанні ліцэнзавання аўтарскіх правоў. Галоўны акцэнт робіцца не проста на атрыманне тэарэтычных ведаў, а на іх практычнае прымяненне ў рэальнай эканоміцы.
Як адзначылі на адкрыцці школы, у Беларусі галоўнымі драйверамі нацыянальнай патэнтавай актыўнасці застаюцца ўстановы адукацыі. Па выніках мінулага года іх удзельная вага ў агульнай колькасці атрыманых патэнтаў на вынаходствы склала амаль 23 % - гэта самы высокі паказчык сярод усіх дзяржаўных органаў (больш падрабязна - глядзіце відэа).