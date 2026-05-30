Мільён кветак і вертыкальныя сады: Жодзіна мяняе стыль да свята
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вертыкальныя сады, дэкаратыўная злакавая трава і мільён кветак.
Рэгіёны пераходзяць на летні стыль экапрывабнасці! У гарадах, райцэнтрах і пасёлках пачаўся маштабны этап азелянення. Асноўны аб'ём прац зараз звязаны з абнаўленнем гарадскіх клумбаў.
Напрыклад, у Жодзіне ландшафтнае афармленне вуліц, праспектаў і паркаў дапоўняць 100 тысяч кветак. З'явіцца больш лакацый з вертыкальным азеляненнем і каскадам свежых кветак.
Дарэчы, 2 ліпеня Жодзіна адзначыць Дзень горада. Акрамя яркіх фарбаў і кветачнага водару, да галоўнага свята ў цэнтры ўсталююць малыя архітэктурныя формы з жывымі раслінамі.