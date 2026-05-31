Лукашэнка: Беларусь адыгрывае найважнейшую ролю ў свеце ў забеспячэнні харчаваннем
Беларусь адыгрывае найважнейшую ролю ў свеце ў забеспячэнні харчаваннем. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельгасарганізацыі ААН.
Таксама Прэзідэнт адзначыў, што спробы ізаляваць нашу краіну ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя.
Пасля перамоў з Прэзідэнтам генеральны дырэктар ФАО падзяліўся сваімі ўражаннямі ад нашай краіны і поспехамі Мінска ў галіне харчовай бяспекі.
Цюй Дун'юй, генеральны дырэктар ФАО:
"Гэта была вельмі карысная сустрэча. Спадар Прэзідэнт - сапраўдны, моцны лідар, прафесіянал сваёй справы, што пацвярджаецца яго працай і росквітам Беларусі. Беларусь займае ўнікальную пазіцыю, таму што яна здольная забяспечваць прадуктамі харчавання не толькі сябе, але і іншыя краіны, робячы вялізны ўнёсак у харчовую бяспеку па ўсім свеце. І гэта ўнікальная пазіцыя, якую мы вельмі цэнім".
Адзначым, што харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН размяшчаецца ў Рыме, у яе ўваходзяць 193 краіны. Асноўная сфера адказнасці - барацьба з голадам на глабальным узроўні, тэхнічная і экспертная дапамога дзяржавам у вырашэнні харчовых крызісаў, а таксама збор і аналіз сусветных даных па сельскай гаспадарцы. Наша краіна стала паўнапраўным членам ФАО ў 2005 годзе.