Наталля Качанава сустрэлася з выхаванцамі сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дзіцячых дамоў сталіцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Абарона інтарэсаў дзяцей і моладзі - адзін з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі, заявіла старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава на сустрэчы з выхаванцамі сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дзіцячых дамоў сталіцы ў Мінскім дзяржаўным каледжы кулінарыі.
Мерапрыемства носіць характар прафарыентацыі і прымеркавана да Міжнароднага дня абароны дзяцей.
Для маладых людзей правялі майстар-класы, адбыўся і прыемны нефармальны дыялог. Абмеркавалі, як атрымаць прафесію, на якую падтрымку ад дзяржавы можна разлічваць, з чаго пачынаць самастойнае жыццё.
Юным беларусам таксама ўручылі памятныя кулінарныя сувеніры і, вядома, агульнае фота на памяць.