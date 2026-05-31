Наталля Качанава сустрэлася з выхаванцамі сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дзіцячых дамоў сталіцы

Абарона інтарэсаў дзяцей і моладзі - адзін з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі, заявіла старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава на сустрэчы з выхаванцамі сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дзіцячых дамоў сталіцы ў Мінскім дзяржаўным каледжы кулінарыі.

Мерапрыемства носіць характар прафарыентацыі і прымеркавана да Міжнароднага дня абароны дзяцей.

Для маладых людзей правялі майстар-класы, адбыўся і прыемны нефармальны дыялог. Абмеркавалі, як атрымаць прафесію, на якую падтрымку ад дзяржавы можна разлічваць, з чаго пачынаць самастойнае жыццё.

Юным беларусам таксама ўручылі памятныя кулінарныя сувеніры і, вядома, агульнае фота на памяць.

