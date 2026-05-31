Пастаўкі тэхнікі, сельская гаспадарка - Беларусь і Прыморскі край акрэслілі далейшае супрацоўніцтва

Ключавыя аспекты гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, дынаміку тавараабароту і планы далейшага ўзаемадзеяння Беларусь - Прымор'е абмеркавалі на сустрэчы ва ўрадзе.

Бакі адзначылі значнасць адкрыцця першага на Далёкім Усходзе цэнтра дэманстрацыі, продажаў і абслугоўвання беларускай тэхнікі. Вектар далейшай працы вызначаны. Гэта насычэнне рынку Прыморскага краю шырокай лінейкай нашых машын - ад камунальных да дарожна-будаўнічых. Дадатковы імпульс атрымаюць аграрная сфера, узаемны гандаль харчаваннем і гуманітарны сектар.

Юрый Шулейка, намеснік прэм'ер-міністра Беларусі, адзначыў дынамічнае развіццё двухбаковых адносін Беларусі і Прыморскага краю. "Прыморскі край паказвае прыклад таго, як можна сябраваць з Беларуссю, што можна знайсці карыснага. Вы нам таксама дапамагаеце шмат у чым", - сказаў ён.

Сярод перспектыўных кірункаў узаемадзеяння з Прыморскім краем віцэ-прэм'ер назваў машынабудаванне, пастаўкі сельскагаспадарчай, камунальнай тэхнікі, аўтобусаў. Узорнапаказальным Юрый Шулейка назваў супрацоўніцтва ў сферы сельскай гаспадаркі.

Праграма знаходжання дэлегацыі Прыморскага краю ў Беларусі насычаная. Гэта наведванне прадпрыемстваў і міжнароднай спецыялізаванай выставы "БЕЛАГРА". Адбудзецца таксама пасяджэнне рабочай групы па супрацоўніцтве Беларусі і Прыморскага краю.

