"Рыхтуецца да адкрыцця сэрвісны цэнтр МАЗа" - Алейнік пра супрацоўніцтва з Прыморскім краем

1 чэрвеня падчас сустрэчы ў Савеце Рэспублікі адзначылі высокую значнасць і станоўчую дынаміку партнёрства Беларусі з Прыморскім краем. Міжрэгіянальнае супрацоўніцтва - адзін з прыярытэтаў міжнароднай дзейнасці верхняй палаты парламента.

У прыватнасці, на сустрэчы ішла размова аб рэалізацыі канкрэтных праектаў. Сёння ёсць намер вярнуцца да рэалізацыі праекта ў галіне малочнай жывёлагадоўлі. Таксама ёсць разуменне неабходнасці падрыхтаваць сумесны праект па вытворчасці і перапрацоўцы мяса птушкі, над якім дамовіліся папрацаваць, і па магчымасці падпісаць дамоўленасці падчас маючага адбыцца 13-га Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.

Сур'ёзнае ўзаемадзеянне ажыццяўляецца па лініі паставак нашай сельгаспрадукцыі і прадуктаў харчавання. У Прыморскім краі адкрыта больш за 15 фірменных магазінаў, дзе рэалізуецца беларуская прадукцыя.

