"Я магу" - як Special Olympics і ПСК дапамагаюць людзям з асаблівасцямі паверыць у сябе
Аўтар:Алена Гарэльчык
Для кагосьці спорт штосьці значна большае, чым проста галы, ачкі або секунды. Гэта магчымасць адчуць сябе такімі, як і ўсе, раскрыць свае схаваныя рэзервы.
Усё гэта дапамагае ажыццявіць беларускі камітэт Special Olympics. Ужо шмат гадоў пры падтрымцы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба ён арганізуе спартыўныя спаборніцтвы для людзей з асаблівасцямі.
У маі ў Магілёве прайшоў пяты міжнародны турнір па футболе. Гэту лігу можна смела назваць асаблівай, хоць тут усё як у звыклым нам чэмпіянаце (гл. відэа).