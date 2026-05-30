1 чэрвеня ў Беларусі адзначаецца Міжнародны дзень абароны дзяцей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міжнародны дзень абароны дзяцей адзначаецца ў Беларусі 1 чэрвеня. У краіне пражываюць больш як 1,7 млн дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў. Гэта кожны пяты жыхар. Усяго ў Беларусі жывуць каля 120 тыс. шматдзетных сямей, у якіх выхоўваюцца больш як 390 тыс. дзяцей.
Нацыянальным заканадаўствам прадугледжана сістэма дапамог сем'ям у сувязі з нараджэннем і выхаваннем дзяцей: усяго 11 відаў дапамог.
Падтрымка сямей з дзецьмі - прыярытэт дзяржавы. На выплату сямейных дапамог і дапамог па мацярынстве запланавана 3,7 млрд рублёў.