Лукашэнка разлічвае на пасрэдніцкія паслугі Прыморскага краю ў гандлі Беларусі з КНДР
У Беларусь прыехаў адзін з самых вядомых расійскіх губернатараў, кіраўнік Прыморскага краю Алег Кажамяка. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка абмеркаваў з расійскім губернатарам далейшыя кірункі супрацоўніцтва.
Створана добрая база па многіх кірунках, ёсць пункты росту. Узаемны гандаль дадае, ёсць сумесныя прадпрыемствы, пашыраецца дылерская сетка беларускага машынабудавання, ствараюцца зручныя схемы для разлікаў. Пра пастаўкі прадукцыі і ў цэлым гандаль гаварылі ў кантэксце змяненняў, якія з 1 чэрвеня ўвяла Расія.
Алег Кажамяка - даўні сябар Беларусі. Сюды ён прыязджаў у якасці губернатара Амурскай, Сахалінскай абласцей і Прымор'я. Ёсць асабістая дамоўленасць з Прэзідэнтам - бачыцца штогод, каб кантраляваць ход праектаў.
Супрацоўніцтва з Далёкаўсходнім рэгіёнам і асабісты ўнёсак Кажамякі Аляксандр Лукашэнка пастаянна падкрэсліваў на сустрэчах з іншымі расійскімі губернатарамі (гл. відэа).