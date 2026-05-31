2 чэрвеня ў Мінску стартуе выстава "БЕЛАГРА-2026"

Галоўная аграрная падзея Беларусі: 2 чэрвеня ў Мінску стартуе "БЕЛАГРА-2026" на пляцоўцы Мінскага міжнароднага выставачнага цэнтра.

Выстава прэзентуе сучасныя тэхналогіі ў сельскагаспадарчай вытворчасці, найноўшую тэхніку, прадукцыю перапрацоўчай і харчовай прамысловасці.

Тэматыка раздзелаў ахоплівае практычна ўсе галіны. Усяго дасягненні прэзентуюць больш як 570 кампаній з 12 краін.

Насычаная праграма чакаецца і ў галіне дзелавых камунікацый. У 2026 годзе праводзіцца міжнародны форум "АграШАС. Стратэгія росту". Прадстаўнікі Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва абмяняюцца вопытам у сферы развіцця сельскай гаспадаркі. Упершыню падчас выставы "БЕЛАГРА" пройдуць і "Дні рэтэйлу ў Мінску".

