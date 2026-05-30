4 медалі заваявалі беларускія гімнасткі на чэмпіянаце Еўропы ў Варне

Чатыры ўзнагароды заваявала зборная Беларусі на чэмпіянаце Еўропы па мастацкай гімнастыцы ў балгарскай Варне. У заключны дзень спаборніцтваў беларускія грацыі атрымалі поспех у групавых практыкаваннях - у дысцыпліне з пяццю мячамі, заваяваўшы сярэбраную ўзнагароду.

Таксама лідар зборнай Аліна Гарнасько заваявала серабро ў практыкаванні з абручом. Раней у спаборніцтвах сярод юніёрак Кіра Бабкевіч стала лепшай на кантыненце ў кампазіцыі з мячом.

Упершыню за 4 гады беларускі выступілі на такім буйным старце з нацыянальнай сімволікай - з гімнам і флагам.

