4 медалі заваявалі беларускія гімнасткі на чэмпіянаце Еўропы ў Варне

Чатыры ўзнагароды заваявала зборная Беларусі на чэмпіянаце Еўропы па мастацкай гімнастыцы ў балгарскай Варне. У заключны дзень спаборніцтваў беларускія грацыі атрымалі поспех у групавых практыкаваннях - у дысцыпліне з пяццю мячамі, заваяваўшы сярэбраную ўзнагароду.