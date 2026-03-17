Аляксандр Турчын далажыў Прэзідэнту аб выніках сустрэчы з літоўскімі і польскімі перавозчыкамі
Дэталёва аб выніках сустрэчы 17 сакавіка ва ўрадзе з літоўскімі і польскімі перавозчыкамі, чые фуры вымушана засталіся ў Беларусі, даложана Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын.
Ва ўрадзе 18 сакавіка прайшло пасяджэнне Прэзідыума Савета міністраў. У кулуарах журналісты спыталі ў прэм'ера аб выніках перамоў. Разабрацца ў сітуацыі пры непасрэдным удзеле перавозчыкаў было даручэннем Аляксандра Лукашэнкі. Прадпрымальнікі страцілі надзею чакаць дапамогі сваіх улад і звярнуліся да беларускага Прэзідэнта, каб урэгуляваць сітуацыю з фурамі.
Восенню 2025 года Літва ў аднабаковым парадку закрывае пункты пропуску на мяжы. На тэрыторыі Беларусі застаюцца тысячы грузавікоў і прычэпаў з літоўскай рэгістрацыяй.
Дзеля бяспекі краіна перамяшчае ўвесь транспарт на ахоўныя стаянкі да ўрэгулявання пытання з Вільнюсам. Але Літва не спяшаецца вырашаць праблемы свайго бізнесу, нават нягледзячы на сур'ёзныя складанасці для ўсёй транспартнай галіны краіны.
Выдаткі перавозчыкаў і атрымальнікаў тавараў вялізныя. Літоўскія аўтаперавозчыкі, не атрымаўшы ніякай дапамогі ад сваіх улад, спачатку звяртаюцца ў Еўракамісію. Аднак і там ніякай адэкватнай рэакцыі не дачакаліся.
У выніку ў адчаі людзі пішуць звароты на імя Аляксандра Лукашэнкі. У той жа дзень па даручэнні беларускага лідара іх запрашаюць на сустрэчу з прэм'ер-міністрам.