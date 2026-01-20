3.72 BYN
Беларусь і Аман ратыфікавалі пагадненне аб узаемнай адмене віз
Аўтар:Рэдакцыя news.by
21 студзеня беларускія сенатары ратыфікавалі пагадненне паміж урадамі Беларусі і Амана аб узаемнай адмене віз.
Так, ад неабходнасці атрымання віз для ўезду, выезду і транзіту вызваляюцца беларусы і грамадзяне Амана на падставе сапраўдных нацыянальных пашпартоў. Пры гэтым адна паездка не павінна перавышаць 30 дзён, а агульны тэрмін знаходжання на працягу года - 90 дзён.
Гэта дапаможа ўмацаваць эканамічныя, культурныя і дзелавыя сувязі, створыць больш спрыяльныя ўмовы для бізнесу, а таксама дазволіць краінам павысіць прывабнасць для турыстаў.