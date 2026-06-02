3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Лжэсвяшчэннік з Літвы: іншаземец праводзіў абрады і збіраў ахвяраванні
Лжэсвяшчэнніка-іншаземца затрымалі ў Пастаўскім раёне. 52-гадовы грамадзянін Літвы праводзіў рэлігійныя сходы без неабходных дазволаў.
Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, мужчына купіў дом у адной з вёсак раёна і праз месенджары запрашаў людзей на стараверскія набажэнствы. Сустрэчы праводзіліся па месцы яго жыхарства, дзе таксама збіраліся ахвяраванні ад вернікаў. Пры гэтым, як высветлена, рэлігійнай адукацыі і дазволу мясцовых органаў улады на правядзенне масавых мерапрыемстваў мужчына не меў.
"За парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў яму пагражае высылка з краіны. Беларусь адкрытая для замежных гасцей. У той жа час любыя парушэнні заканадаўства з іх боку не застануцца без увагі праваахоўнікаў", - паведаміў намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі УУС Віцебскага аблвыканкама Сяргей Лосіч.
У дачыненні да іншаземца праводзіцца разгляд.