Лжэсвяшчэннік з Літвы: іншаземец праводзіў абрады і збіраў ахвяраванні

Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, мужчына купіў дом у адной з вёсак раёна і праз месенджары запрашаў людзей на стараверскія набажэнствы. Сустрэчы праводзіліся па месцы яго жыхарства, дзе таксама збіраліся ахвяраванні ад вернікаў. Пры гэтым, як высветлена, рэлігійнай адукацыі і дазволу мясцовых органаў улады на правядзенне масавых мерапрыемстваў мужчына не меў.

"За парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў яму пагражае высылка з краіны. Беларусь адкрытая для замежных гасцей. У той жа час любыя парушэнні заканадаўства з іх боку не застануцца без увагі праваахоўнікаў", - паведаміў намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі УУС Віцебскага аблвыканкама Сяргей Лосіч.