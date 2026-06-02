3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
На Запарожскую цеплавую электрастанцыю учынена масіраваная атака
На Запарожскую цеплавую электрастанцыю, размешчаную пад Энергадарам, раніцай 4 чэрвеня была ўчынена масіраваная атака. Аб гэтым заявіла Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі (МАГАТЭ) ў сацсетцы X.
Спецыялісты МАГАТЭ зафіксавалі лёгкі дым, што ўзнімаецца з боку ЗАЭС, і пачулі гукі баявой актыўнасці.
У арганізацыі падкрэслілі: гэты інцыдэнт выклікае сур'ёзную занепакоенасць з-за адзінай лініі электраперадачы ЗАЭС, якая за апошнія тыдні некалькі разоў адключалася, у выніку чаго станцыя цалкам залежыць ад аварыйных дызельных генератараў.
Супрацоўнікі ЗАЭС у сувязі з атакай знаходзяцца ў сховішчы.
Як паведаміла ТАСС дырэктар па камунікацыях ЗАЭС Яўгенія Яшына, станцыя працуе штатна, парушэнняў бяспечнай эксплуатацыі на фоне атакі на Запарожскую ЦЭС няма.