Дарожная карта, саюзны брэнд і Камітэт па стандартызацыі - ключавыя вынікі Саўміна СД

Прамысловая кааперацыя, лічбавая трансфармацыя, інвестыцыі і развіццё малога, а таксама сярэдняга бізнесу - у Маскве адбылося пасяджэнне Савета міністраў Саюзнай дзяржавы. На парадку дня было 14 пытанняў. Адно з ключавых - саюзная дарожная карта, арыенцір, які будзе накіроўваць працу ўрадаў дзвюх краін у найбліжэйшыя 3 гады.