Дарожная карта, саюзны брэнд і Камітэт па стандартызацыі - ключавыя вынікі Саўміна СД
Аўтар:Дар'я Белавусава-Пятроўская
Прамысловая кааперацыя, лічбавая трансфармацыя, інвестыцыі і развіццё малога, а таксама сярэдняга бізнесу - у Маскве адбылося пасяджэнне Савета міністраў Саюзнай дзяржавы. На парадку дня было 14 пытанняў. Адно з ключавых - саюзная дарожная карта, арыенцір, які будзе накіроўваць працу ўрадаў дзвюх краін у найбліжэйшыя 3 гады.
Саюзны Саўмін - гэта магутны эканамічны штаб Саюзнай дзяржавы, у кіраўніцтве знаходзяцца прэм'ер-міністры дзвюх краін - Беларусі і Расіі, а касцяк складаецца з кіраўнікоў профільных міністэрстваў, якія адказваюць за саюзнае супрацоўніцтва і эканоміку (падрабязнасці ў відэа).