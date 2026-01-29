3.75 BYN
Новага Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Беларусі ў Расіі прадставілі ў Маскве
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Пасольстве Беларусі ў Маскве адбылося афіцыйнае знаёмства з новым кіраўніком беларускай дыпмісіі ў Расіі.
Юрый Селіверстаў быў прызначаны на гэту пасаду Прэзідэнтам Беларусі 22 студзеня. Асноўныя задачы, якія кіраўнік дзяржавы паставіў перад паслом, - супрацоўнічаць з расійскімі рэгіёнамі і трымаць на кантролі асноўныя кірункі нашай дзейнасці ў Расійскай Федэрацыі, першым чынам у гандлі.
Юрый Селіверстаў таксама па сумяшчальніцтве будзе з'яўляцца прадстаўніком Беларусі ў інтэграцыйных структурах і надзяляецца паўнамоцтвамі намесніка прэм'ер-міністра.