Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Дзяржаўныя ўзнагароды ўручылі выкладчыкам і выпускнікам

Сёлета маладымі спецыялістамі з вышэйшай адукацыяй у Беларусі сталі больш за 45 тыс. выпускнікоў.

Гэта наш інтэлектуальны падмурак, рухавік тэхналагічнага прагрэсу, а значыць, і эканомікі ў цэлым. Інвестыцыі ў адукацыю моладзі самыя выгадныя, бо гэта ўнёсак у доўгатэрміновую бяспеку і суверэнітэт краіны. Пра гэта 25 чэрвеня гаварыў прэм'ер Аляксандр Турчын, уручаючы па даручэнні Прэзідэнта дзяржузнагароды педагогам, студэнтам і курсантам( гл. відэа).

Разделы:

Грамадства