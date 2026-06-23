3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Дзяржаўныя ўзнагароды ўручылі выкладчыкам і выпускнікам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сёлета маладымі спецыялістамі з вышэйшай адукацыяй у Беларусі сталі больш за 45 тыс. выпускнікоў.
Гэта наш інтэлектуальны падмурак, рухавік тэхналагічнага прагрэсу, а значыць, і эканомікі ў цэлым. Інвестыцыі ў адукацыю моладзі самыя выгадныя, бо гэта ўнёсак у доўгатэрміновую бяспеку і суверэнітэт краіны. Пра гэта 25 чэрвеня гаварыў прэм'ер Аляксандр Турчын, уручаючы па даручэнні Прэзідэнта дзяржузнагароды педагогам, студэнтам і курсантам( гл. відэа).