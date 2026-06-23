3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Кантракты і стратэгічныя ініцыятывы - марафон важных сустрэч на Форуме рэгіёнаў
Аўтар:Антон Малюта
Форум рэгіёнаў - гэта насычаны дзелавы парадак дня. Сустрэчы, падпісанне кантрактаў і знаёмства з дасягненнямі Саюзнай дзяржавы, будучыя праекты і стратэгічныя саюзныя ініцыятывы - усё гэта абмяркоўваецца не толькі на тэматычных секцыях, але і падчас двухбаковых сустрэч. У якасці дыялогавай бізнес-пляцоўкі гэтымі днямі выступае Мінск і ўся Мінская вобласць.
Форум рэгіёнаў - падзея важная і аўтарытэтная. Вось доказ - менавіта да яго правядзення аднавілі авіязносіны з Уфой. Сярод першых пасажыраў – башкартастанскія бізнесмены. Літаральна з трапа самалёта - на бізнес-перамовы (гл. відэа).