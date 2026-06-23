Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Інфармацыйнае супрацьборства - навучальны семінар для ідэалагічнага актыву прайшоў у Мінску

Ва ўмовах інфармацыйнага супрацьборства, калі Захад на сваю карысць агрэсіўна спрабуе ўплываць на медыяполе, важна аператыўна рэагаваць на ўкіды.

У Мінску адбыўся навучальны семінар-практыкум для ідэалагічнага актыву, прэс-сакратароў і прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі. Падзяліліся практычнымі напрацоўкамі. Вялікая ўвага сацсеткам. Важна вызначыць новыя арыенціры, як сёння наладжваць інфармацыйную працу.

Разделы:

Грамадства