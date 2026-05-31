3.87 BYN
2.76 BYN
3.21 BYN
Тэхніка, харчаванне, медпрэпараты: Беларусь і Грузія плануюць пашырыць гандаль
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Харчаванне, медпрэпараты, тэхніка - Беларусь і Грузія азначылі новыя крокі па ўмацаванні гандлёва-эканамічнага партнёрства. Перспектывы двухбаковага супрацоўніцтва абмеркавалі ва ўрадзе.
Пастаўкі харчавання выраслі ў 3 разы. На фоне ўпэўненага росту тавараабароту бакі дэталёва абмяркоўваюць далейшае развіццё ўзаемаадносін. З гэтай мэтай дэлегацыя Грузіі прыбыла ў Мінск: адным з ключавых пунктаў візіту стане міжнародная выстава "БЕЛАГРА", дзе госці змогуць на практыцы ацаніць усю моц беларускага аграпрамысловага комплексу.
Беларусь прапаноўвае шырокую лінейку сучаснай тэхнікі і гатова актыўна развіваць самыя розныя кірункі ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва (больш падрабязна – глядзіце відэа).