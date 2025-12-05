3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
У Літве абмяркоўваюць спыненне рэйсаў у Беларусь
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Літве абмяркоўваюць магчымасць спынення рэгулярных аўтобусных рэйсаў у Беларусь. Міністр унутраных спраў прыбалтыйскай рэспублікі заявіў, што такая мера можа стаць часткай агульнага падыходу краін рэгіёна.
Паводле яго слоў, важна ацаніць, як такое рашэнне паўплывае на ініцыятараў абмежавання і сам Еўрапейскі саюз. Пытанне будзе абмяркоўвацца на наступным тыдні ў Бруселі разам з польскімі і латвійскімі прадстаўнікамі.