Першы вопыт тэлехірургіі: аперацыю на адлегласці 6 тыс. км правялі беларускія і кітайскія ўрачы
Хірургі Беларусі і Кітая правялі аперацыю на адлегласці 6 тыс. км.
Аперацыйнае ўмяшанне па рэзекцыі долі печані выканалі з аперацыйнай Мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі. Беларускую брыгаду ўзначаліў акадэмік Алег Румо.
Пацыент знаходзіўся на аперацыйным стале ў бальніцы Сіньцзян.
Аперацыю на адлегласці правялі з дапамогай рабатызаванага комплексу. Для бяспекі пры дыстанцыйным умяшанні былі задзейнічаны некалькі вядучых хірургаў Беларусі і Кітая.
Аперацыя такога ўзроўню патрабавала не толькі высокага прафесіяналізму ўрачоў, але і сучаснай тэлекамунікацыйнай інфраструктуры. Стабільная і якасная перадача даных у рэжыме рэальнага часу была праведзена паспяхова. Пасля такога эксперыменту плануюць арганізацыю падобнага мерапрыемства ў Беларусі.