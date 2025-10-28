Надаць імпульс развіццю двухбаковых сувязяў у палітычнай, гандлёва-эканамічнай, навуковай і культурнай сферах. У Мінску праходзіць пасяджэнне сесіі Савета Рэспублікі. На парадку дня 6 пытанняў.

Пасяджэнне сесіі насычана міжнароднай тэматыкай. Сенатары ратыфікавалі 5 пагадненняў аб адмене віз. У спісе Зімбабвэ, Гвінея-Бісау, Калумбія, Лаос, Уганда. Так, спрашчэнне візавага рэжыму будзе дзейнічаць для беларусаў і грамадзян Гвінеі-Бісау, Зімбабвэ і Уганды, у якіх ёсць сапраўдныя дыпламатычныя і службовыя пашпарты. Галоўнае - працягласць знаходжання не павінна перавышаць 90 дзён у каляндарным годзе з даты першага ўезду.