Пуцін: Кіраўніцтва Украіны павінна вырашыць лёс сваіх грамадзян, якія знаходзяцца ў акружэнні

Расійскія войскі акружылі і заблакіравалі буйныя групоўкі УСУ ў Купянску і Краснаармейску, заявіў Уладзімір Пуцін.

Прэзідэнт Расіі дадаў, што расійскія войскі не супраць пусціць у зоны акружэння праціўніка СМІ, у тым ліку ўкраінскія і замежныя.

Палітычнае кіраўніцтва Украіны павінна прыняць рашэнні па лёсе сваіх грамадзян, якія знаходзяцца ў акружэнні, адзначыў Пуцін.

