Пуцін: Кіраўніцтва Украіны павінна вырашыць лёс сваіх грамадзян, якія знаходзяцца ў акружэнні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Расійскія войскі акружылі і заблакіравалі буйныя групоўкі УСУ ў Купянску і Краснаармейску, заявіў Уладзімір Пуцін.
Прэзідэнт Расіі дадаў, што расійскія войскі не супраць пусціць у зоны акружэння праціўніка СМІ, у тым ліку ўкраінскія і замежныя.
Палітычнае кіраўніцтва Украіны павінна прыняць рашэнні па лёсе сваіх грамадзян, якія знаходзяцца ў акружэнні, адзначыў Пуцін.
Фота РІА Навіны