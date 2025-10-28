Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад старшыні Прэзідыума НАН Беларусі

Было падкрэслена, што навуковая сфера павінна зрабіць свой значны ўнёсак у рэалізацыю задач па развіцці краіны ў будучай пяцігодцы. Акцэнт ставіцца на практыка-арыентаваныя распрацоўкі, узмацненне сувязі навукі і вытворчасці, імпартазамяшчэнне і нарошчванне экспартнага патэнцыялу, асваенне запатрабаваных у рэальным сектары інавацыйных кірункаў.