Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Каранік далажыў пра ход падрыхтоўкі сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з навуковай грамадскасцю.
Было падкрэслена, што навуковая сфера павінна зрабіць свой значны ўнёсак у рэалізацыю задач па развіцці краіны ў будучай пяцігодцы. Акцэнт ставіцца на практыка-арыентаваныя распрацоўкі, узмацненне сувязі навукі і вытворчасці, імпартазамяшчэнне і нарошчванне экспартнага патэнцыялу, асваенне запатрабаваных у рэальным сектары інавацыйных кірункаў.
Кіраўнік НАН таксама праінфармаваў Прэзідэнта аб канкрэтных праектах і напрацоўках, па тэматыцы якіх раней даваліся даручэнні кіраўніка дзяржавы.