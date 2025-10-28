Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад старшыні Прэзідыума НАН Беларусі

Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Выява

Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Каранік далажыў пра ход падрыхтоўкі сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з навуковай грамадскасцю.

Было падкрэслена, што навуковая сфера павінна зрабіць свой значны ўнёсак у рэалізацыю задач па развіцці краіны ў будучай пяцігодцы. Акцэнт ставіцца на практыка-арыентаваныя распрацоўкі, узмацненне сувязі навукі і вытворчасці, імпартазамяшчэнне і нарошчванне экспартнага патэнцыялу, асваенне запатрабаваных у рэальным сектары інавацыйных кірункаў.

Кіраўнік НАН таксама праінфармаваў Прэзідэнта аб канкрэтных праектах і напрацоўках, па тэматыцы якіх раней даваліся даручэнні кіраўніка дзяржавы.

Разделы:

Прэзідэнт