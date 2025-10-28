3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Вядучыя расійскія майстры правялі стажыроўку для маладых беларускіх рэстаўратараў
Павышэнне кваліфікацыі і атрыманне каштоўнага прафесійнага вопыту - з такім назапашаным багажом з Санкт-Пецярбурга вярнуліся спецыялісты Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі.
10 дзён нашы маладыя рэстаўратары правялі ў Дзяржаўным Рускім музеі, падчас практычных семінараў атрымалі магчымасць стажыровак у вядучых расійскіх майстроў. У выніку атрымалі новыя веды і сертыфікаты.
Беларускія рэстаўратары павышаюць кваліфікацыю
Вольга Разумава, рэстаўратар Нацыянальнага мастацкага музея, працуе з паліхромнай скульптурай. Справа тонкая. Скарбы даўніны крохкія. Вось цяпер пад рукамі спецыяліста рэліквія XVII стагоддзя, працуючы з помнікам, майстар выкарыстоўвае метады, прывезеныя са стажыроўкі ў Санкт-Пецярбургу. Там разам з калегай таксама займалася практычнай рэстаўрацыяй. Вопыт атрымалі каштоўны.
Тонкасці ў сваёй справе - працы з тканінай - са стажыровак прывезла і Ганна-Марыя Шпунт. Малады супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі - прадстаўнік знакамітай дынастыі рэстаўратараў, атрымала новую карысную інфармацыю пра аднаўленне тэкстылю.
Яшчэ адзін рэстаўрацыйны кірунак - станковы алейны жывапіс - таксама быў прадэманстраваны на піцерскіх стажыроўках. Яна Янішчыц атрыманыя ад старэйшай калегі веды ўжо выкарыстоўвае падчас працы з палатном "Партрэт дамініканца".
Гэта не проста трэніроўкі. Работы кожнай з маладых рэстаўратараў праз год-два зоймуць свае месцы ў экспазіцыйнай зале.
Рэстаўратары пачыналі сваю работу ў Нацыянальным мастацкім музеі яшчэ ў 60-х. У 80-я з'явіўся асобны аддзел навукова-рэстаўрацыйных майстэрняў. У 2000-х ён падзяліўся па сектарах: напрыклад, сектар працы з тэкстылем, секцыя рэстаўрацыі твораў станковага алейнага жывапісу. На сённяшні дзень у майстэрнях працуюць 28 спецыялістаў, усе яны ўнікальныя.
У павышэнні ўзроўню сваіх спецыялістаў сёння зацікаўлены ўсе музеі. Таму стажыроўкі, якія даюць узаемаабмен вопытам, тэхналагічнымі напрацоўкамі, маюць вялікую каштоўнасць.
Зрэшты, вопыт, які атрымалі беларусы ў Рускім музеі Санкт-Пецярбурга, важны для ўсёй нашай краіны. Бо ў сваю чаргу рэстаўратары Нацыянальнага мастацкага праводзяць стажыроўкі і майстар-класы для спецыялістаў з розных музеяў Беларусі.