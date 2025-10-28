Вядучыя расійскія майстры правялі стажыроўку для маладых беларускіх рэстаўратараў

10 дзён нашы маладыя рэстаўратары правялі ў Дзяржаўным Рускім музеі, падчас практычных семінараў атрымалі магчымасць стажыровак у вядучых расійскіх майстроў. У выніку атрымалі новыя веды і сертыфікаты.

Вольга Разумава, рэстаўратар Нацыянальнага мастацкага музея, працуе з паліхромнай скульптурай. Справа тонкая. Скарбы даўніны крохкія. Вось цяпер пад рукамі спецыяліста рэліквія XVII стагоддзя, працуючы з помнікам, майстар выкарыстоўвае метады, прывезеныя са стажыроўкі ў Санкт-Пецярбургу. Там разам з калегай таксама займалася практычнай рэстаўрацыяй. Вопыт атрымалі каштоўны.

Яшчэ адзін рэстаўрацыйны кірунак - станковы алейны жывапіс - таксама быў прадэманстраваны на піцерскіх стажыроўках. Яна Янішчыц атрыманыя ад старэйшай калегі веды ўжо выкарыстоўвае падчас працы з палатном "Партрэт дамініканца".

Рэстаўратары пачыналі сваю работу ў Нацыянальным мастацкім музеі яшчэ ў 60-х. У 80-я з'явіўся асобны аддзел навукова-рэстаўрацыйных майстэрняў. У 2000-х ён падзяліўся па сектарах: напрыклад, сектар працы з тэкстылем, секцыя рэстаўрацыі твораў станковага алейнага жывапісу. На сённяшні дзень у майстэрнях працуюць 28 спецыялістаў, усе яны ўнікальныя.