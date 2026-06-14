3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
У Мінску пройдуць перамовы кіраўнікоў МЗС Беларусі і Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пасля перамоў з Прэзідэнтам адбудзецца сустрэча кіраўнікоў МЗС Беларусі і Расіі. На парадку дня - пытанні знешнепалітычнай каардынацыі ў рамках еўразійскіх інтэграцыйных аб'яднанняў і розных міжнародных арганізацый.
Асаблівую ўвагу міністры нададуць працы па дыпламатычным суправаджэнні інтэграцыйных працэсаў у рамках Саюзнай дзяржавы. У баку не застануцца пытанні процідзеяння санкцыйнай і юрыдычнай агрэсіі калектыўнага Захаду.
Міністры абмяркуюць сумесныя крокі па абароне фінансавага і тэхналагічнага суверэнітэту Саюзнай дзяржавы.
Чакаецца, што Максім Рыжанкоў і Сяргей Лаўроў у рамках перамоў таксама закрануць фарміраванне новай архітэктуры бяспекі ў Еўразіі і распрацоўку Еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў XXI стагоддзі.