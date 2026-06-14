Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Мінску пройдуць перамовы кіраўнікоў МЗС Беларусі і Расіі

Пасля перамоў з Прэзідэнтам адбудзецца сустрэча кіраўнікоў МЗС Беларусі і Расіі. На парадку дня - пытанні знешнепалітычнай каардынацыі ў рамках еўразійскіх інтэграцыйных аб'яднанняў і розных міжнародных арганізацый.

Асаблівую ўвагу міністры нададуць працы па дыпламатычным суправаджэнні інтэграцыйных працэсаў у рамках Саюзнай дзяржавы. У баку не застануцца пытанні процідзеяння санкцыйнай і юрыдычнай агрэсіі калектыўнага Захаду.

Міністры абмяркуюць сумесныя крокі па абароне фінансавага і тэхналагічнага суверэнітэту Саюзнай дзяржавы.

Чакаецца, што Максім Рыжанкоў і Сяргей Лаўроў у рамках перамоў таксама закрануць фарміраванне новай архітэктуры бяспекі ў Еўразіі і распрацоўку Еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў XXI стагоддзі.

Разделы:

Палітыка