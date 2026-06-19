Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

58 тыс. урачоў і 124 тыс. сярэдніх медработнікаў адзначылі сваё прафесійнае свята

58 тыс. урачоў і 124 тыс. сярэдніх медработнікаў адзначылі сваё прафесійнае свята

У трэцюю нядзелю чэрвеня ў Беларусі сваё прафесійнае свята адзначаюць медработнікі. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў і падзякаваў за працу ўсім, хто мае дачыненне: урачоў, навукоўцаў, фармацэўтаў, фельчараў, медыцынскіх сясцёр і прадстаўнікоў малодшага медперсаналу.

Дзякуючы дзяржаўнаму фінансаванню адкрываюцца новыя медустановы, мадэрнізуюцца старыя, у тым ліку ў глыбінцы. Але галоўнай каштоўнасцю былі і ёсць людзі. Аб тых, хто даваў клятву Гіпакрата, у сюжэце расказала Вікторыя Шарковава (гл. відэа).

Разделы:

ГрамадстваЗдароўе