3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
58 тыс. урачоў і 124 тыс. сярэдніх медработнікаў адзначылі сваё прафесійнае свята
Аўтар:Вікторыя Шаркова
58 тыс. урачоў і 124 тыс. сярэдніх медработнікаў адзначылі сваё прафесійнае святаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08258a08-7edd-4c44-a343-220e94b10187/conversions/c5ef824a-24b5-4dbe-890c-aa5016c58e44-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08258a08-7edd-4c44-a343-220e94b10187/conversions/c5ef824a-24b5-4dbe-890c-aa5016c58e44-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08258a08-7edd-4c44-a343-220e94b10187/conversions/c5ef824a-24b5-4dbe-890c-aa5016c58e44-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08258a08-7edd-4c44-a343-220e94b10187/conversions/c5ef824a-24b5-4dbe-890c-aa5016c58e44-xl-___webp_1920.webp 1920w
У трэцюю нядзелю чэрвеня ў Беларусі сваё прафесійнае свята адзначаюць медработнікі. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў і падзякаваў за працу ўсім, хто мае дачыненне: урачоў, навукоўцаў, фармацэўтаў, фельчараў, медыцынскіх сясцёр і прадстаўнікоў малодшага медперсаналу.
Дзякуючы дзяржаўнаму фінансаванню адкрываюцца новыя медустановы, мадэрнізуюцца старыя, у тым ліку ў глыбінцы. Але галоўнай каштоўнасцю былі і ёсць людзі. Аб тых, хто даваў клятву Гіпакрата, у сюжэце расказала Вікторыя Шарковава (гл. відэа).