Прэзідэнт Беларусі падпісаў закон "Аб змяненні законаў па пытаннях дарожнай дзейнасці"

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў закон "Аб змяненні законаў па пытаннях дарожнай дзейнасці". Дакумент закліканы сфарміраваць сучасную прававую аснову для для забеспячэння эканомікі і насельніцтва якаснымі, бяспечнымі і надзейнымі транспартнымі паслугамі, паведамляе БЕЛТА.

У прыватнасці, ствараецца інфармацыйны фонд у галіне дарожнай дзейнасці для забеспячэння дарожнай гаспадаркі актуальнай інфармацыяй па будаўніцтве і рамонце дарог. Устанаўліваюцца асаблівасці распрацоўкі праектнай дакументацыі, узвядзення, рэканструкцыі, эксплуатацыі і капітальнага рамонту аўтадарог, замацоўваюцца прынцыпы фарміравання каштарыснага кошту работ.