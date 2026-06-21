3.79 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Беларускія навукоўцы распрацавалі ДНК-тэст для ацэнкі рызыкі рэпрадуктыўных страт
Беларускія навукоўцы стварылі ДНК-тэст, які ацэньвае рызыку рэпрадуктыўных страт. Зараз у дактароў з'явіўся новы інструмент, які дазваляе зазірнуць у самую сутнасць праблемы - генетычны код чалавека.
Навукоўцы распрацавалі ДНК-тэст, які ацэньвае рызыку рэпрадуктыўных страт, гэта методыка, заснаваная на аналізе 26 генаў, мутацыі якіх напрамую адбіваюцца на рэпрадуктыўным здароўі жанчыны.
Ключавая перавага ў тым, што гэта пераход ад простага канстатавання праблемы да прагназавання рызык і выбару дакладнай тактыкі лячэння. Пашырэнне панэлі з 14 да 26 генаў дае ўрачам больш поўную клінічную карціну, дазваляючы больш аператыўна прымаць рашэнні і істотна павысіць імавернасць паспяховага выношвання.
Новая распрацоўка - частка маштабнай работы беларускіх генетыкаў, якія ўжо выдалі парадку 30 тыс. генетычных пашпартоў. Тэст на схільнасць да страты цяжарнасці прымяняецца ўжо ў РНПЦ "Маці і дзіця". Для шматлікіх сем'яў гэта не проста медыцынская навіна, а рэальны шанец стаць бацькамі.