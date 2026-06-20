3.79 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Боль і гонар: з такімі пачуццямі ішлі да стэлы "Мінск - горад-герой" удзельнікі мітынгу-рэквіема
Памяць народа ўвасабляецца і ў манументах, якіх у Беларусі нямала. За імі - сотні тысяч лёсаў канкрэтных людзей, якія, як і мы, жылі, працавалі і верылі ў светлую будучыню.
Адна з самых пазнавальных мясцін краіны - стэла "Мінск - горад-герой" - ужо больш за 40 гадоў упрыгожвае перасячэнне праспектаў Пераможцаў і Машэрава. Сёння тут сабраліся амаль 200 чалавек - студэнты каледжаў і ВНУ сталіцы, члены прафсаюзных арганізацый, прадстаўнікі адміністрацый раёнаў Мінска, а таксама члены Камуністычнай партыі Беларусі.
Дарэчы, месца для такога жалобнага мерапрыемства абрана не выпадкова. Манумент "Мінск - горад-герой" - гэта месца ўсенароднай памяці, яго ведаюць не толькі беларусы, але і грамадзяне іншых краін.
Юрый Круглік, першы сакратар Мінскага гарадскога камітэта Камуністычнай партыі Беларусі:
"85 гадоў таму вероломна напала фашысцкая Германія на Савецкі Саюз. Скончылася мірнае жыццё. І фактычна жыццё падзялілася на "да" і "пасля" вайны. Нас, беларусаў, як і ўвесь савецкі народ, яднае адно агульнае гора. У кагосьці яно большае, у кагосьці меншае, але ў кожнай сям’і, а калі гаварыць пра Беларусь, загінула парадку 30–40 % беларусаў".
Для кожнага з удзельнікаў гэта магчымасць аддаць даніну памяці ўсім тым, хто заваяваў для нас, сучаснага пакалення, права жыць у мірнай і квітнеючай краіне, а таксама ўспомніць сваіх продкаў. Вялікая Айчынная вайна не абышла бокам ніводную беларускую сям’ю - у кожнай свая гісторыя.
22 чэрвеня - дзень, калі 85 гадоў таму нацысцкая Германія без аб'яўлення вайны напала на Савецкі Саюз. Напад пачаўся ранняй раніцай 1941 года з бамбардзіровак савецкіх гарадоў, ваенных аэрадромаў і важных аб’ектаў інфраструктуры. Сёння асабліва важна не забываць вялікі подзвіг тых, хто цаной свайго жыцця выканаў свой абавязак па абароне Радзімы.