Боль і гонар: з такімі пачуццямі ішлі да стэлы "Мінск - горад-герой" удзельнікі мітынгу-рэквіема

Дарэчы, месца для такога жалобнага мерапрыемства абрана не выпадкова. Манумент "Мінск - горад-герой" - гэта месца ўсенароднай памяці, яго ведаюць не толькі беларусы, але і грамадзяне іншых краін.

"85 гадоў таму вероломна напала фашысцкая Германія на Савецкі Саюз. Скончылася мірнае жыццё. І фактычна жыццё падзялілася на "да" і "пасля" вайны. Нас, беларусаў, як і ўвесь савецкі народ, яднае адно агульнае гора. У кагосьці яно большае, у кагосьці меншае, але ў кожнай сям’і, а калі гаварыць пра Беларусь, загінула парадку 30–40 % беларусаў".

Для кожнага з удзельнікаў гэта магчымасць аддаць даніну памяці ўсім тым, хто заваяваў для нас, сучаснага пакалення, права жыць у мірнай і квітнеючай краіне, а таксама ўспомніць сваіх продкаў. Вялікая Айчынная вайна не абышла бокам ніводную беларускую сям’ю - у кожнай свая гісторыя.