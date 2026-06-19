Генпракуратура раскрыла новыя маштабы генацыду беларускага народа

У красавіку 2021 года генеральным пракурорам Беларусі было прынята рашэнне аб узбуджэнні крымінальнай справы па фактах генацыду беларускага народа, учыненага нацысцкімі злачынцамі і іх памагатымі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенны час.