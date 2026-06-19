3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Генпракуратура раскрыла новыя маштабы генацыду беларускага народа
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У красавіку 2021 года генеральным пракурорам Беларусі было прынята рашэнне аб узбуджэнні крымінальнай справы па фактах генацыду беларускага народа, учыненага нацысцкімі злачынцамі і іх памагатымі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенны час.
Аднавіць гістарычную справядлівасць, спыніць фальсіфікацыю падзей Вялікай Айчыннай вайны і захаванне памяці аб трагедыі беларускага народа, пацярпелага ад дзеянняў нацысцкіх злачынцаў і іх памагатых - тое, для чаго важна было такое маштабнае расследаванне (больш падрабязна - глядзіце відэа).