Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Мінск і Мінскі раён накрыла непагадзь

Мінск і Мінскі раён накрыла непагадзь. Пасля спякоты ў сталічны рэгіён прыйшоў магутны навальнічны фронт, які прынёс моцныя ліўні, навальніцы, месцамі град і шквалісты вецер. У Мінску з-за моцнага дажджу быў парушаны рух транспарту.

Так, на некалькіх вуліцах утварыліся падтапленні. Дзяржынск таксама апынуўся ва ўладзе непагадзі. Горад накрылі моцны лівень і град. Паводле слоў мясцовых жыхароў, некаторыя градзіны дасягалі больш за сантыметр у дыяметры.

Разделы:

ГрамадстваЗдарэнні