3.79 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Мінск і Мінскі раён накрыла непагадзь
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск і Мінскі раён накрыла непагадзь. Пасля спякоты ў сталічны рэгіён прыйшоў магутны навальнічны фронт, які прынёс моцныя ліўні, навальніцы, месцамі град і шквалісты вецер. У Мінску з-за моцнага дажджу быў парушаны рух транспарту.
Так, на некалькіх вуліцах утварыліся падтапленні. Дзяржынск таксама апынуўся ва ўладзе непагадзі. Горад накрылі моцны лівень і град. Паводле слоў мясцовых жыхароў, некаторыя градзіны дасягалі больш за сантыметр у дыяметры.