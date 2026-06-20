3.79 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
23-24 чэрвеня адбудуцца праслухоўванні ў праект "Фактар.BY" ў Гродне
Час для Гродна заявіць аб сабе ва ўвесь голас! 23-24 чэрвеня там гасцююць "Фактар.BY" і "Фактар.BY 60+". Каманда талент-шоу правядзе праслухоўванне ў новыя сезоны.
Год назад гледачы пачулі 80 гісторый. Перамагчы страхі і праспяваць у задавальненне могуць удзельнікі, старэйшыя за 16 гадоў. Ці раздасца за два дні "рэха" перамогі са сцэны аднайменнага караоке-бара - пачуе фокус-група.
Адважных чакае сустрэча з прадстаўніцай Беларусі на "Інтэрбачанні" Насцяй Краўчанкай, настаўніцай талент-шоу "Фактар.BY 60+" Аляксандрай Гайдук і суперфіналістам 1-га сезона "Х-Фактар. Беларусь" Мікітам Бялько.
Месца нараджэння зорак - вуліца Маставая, 31. Рэгістрацыя пачнецца апоўдні. Запоўніць анкету можна з дому на сайце news.by або ужо на кастынгу. Фокус-група будзе слухаць кожнага жадаючага да 18:00 (гл. відэа).