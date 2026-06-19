Подзвіг не забыты: памятныя мерапрыемствы праходзяць па ўсёй Беларусі

Па ўсёй Беларусі сёння праходзяць памятныя мерапрыемствы. У Лідзе сотні чалавек ушанавалі памяць загінулых у Вялікай Айчыннай вайне хвілінай маўчання і ўсклалі кветкі да Кургана Бессмяротнасці. У Віцебску 85 міліцыянераў аддалі даніну памяці ахвярам фашызму каля мемарыяльнага комплексу на месцы былога канцлагера "5-ты полк".