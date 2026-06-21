3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Лукашэнка анансіраваў сустрэчу з Пуціным і працяглую камандзіроўку за мяжу
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка расказаў пра запланаваную сустрэчу з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным і працяглай камандзіроўцы за мяжу. Асобныя пытанні падрыхтоўкі да паездак абмяркоўваліся падчас дакладу кіраўніку дзяржавы прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, інфармуе БЕЛТА.
У час размовы згадваліся нядаўнія візіты прэм'ер-міністра ва Узбекістан і Расію. "Вы ж былі ў камандзіроўцы. Як там складваюцца абставіны з нашымі сябрамі?" - пацікавіўся Аляксандр Лукашэнка.
Размова, у прыватнасці, ішла аб перагаворах кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі. "Вы размаўлялі з Міхаілам Уладзіміравічам Мішусціным (прэм'ер-міністр Расіі. - Заўвага БЕЛТА). Чым завяршылася гэта размова? Гэта вельмі актуальна перад маёй сустрэчай з Прэзідэнтам Расіі, на якой мы, як звычайна, у гэтым плане абмяркоўваем тое, што не вырашана ўрадамі", - сказаў беларускі лідар.
"Ці ёсць такія пытанні? Як іх будзем вырашаць? І праблемныя пытанні (калі яны ёсць) у нашых адносінах", - дадаў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў хуткім часе будзе праходзіць XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які на гэты раз арганізаваны ў Мінску і Мінскай вобласці. "Вельмі добрая пляцоўка для абмеркавання не толькі бягучых, але і стратэгічных пытанняў", - ахарактарызаваў гэты форум Прэзідэнт.
"Таму трэба будзе вам гэтым займацца перш за ўсё, паколькі ў мяне тут працяглая камандзіроўка, - арыентаваў прэм'ер-міністра Аляксандр Лукашэнка. - І ў сувязі з гэтай працяглай камандзіроўкай - таксама якія пытанні нам трэба будзе вырашаць. Можа, ёсць прапановы".