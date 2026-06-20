Стартаваў 5-ы сезон "Цягніка Памяці": моладзь з 18 краін аб'яднала памяць аб вайне

Юбілейны, 5-ы сезон "Цягніка Памяці" 22 чэрвеня стартаваў у Брэсце. 200 юных удзельнікаў з 18 краін праедуць па 13 гарадах Беларусі і Расіі. Для іх гэта не проста ўрок гісторыі, а сапраўдная моладзевая дыпламатыя ў дзеянні.