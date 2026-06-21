3.79 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
У Нацыянальнай школе прыгажосці прайшоў конкурс "Топ-мадэль - лета 2026"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінскі подыум зноў дыктуе трэнды. У Нацыянальнай школе прыгажосці прайшоў конкурс "Топ-мадэль - лета 2026". Фэшэн-праграма - справа рук педагогаў і вучняў. Яны ведаюць, як падаць сябе гледачу і зрабіць шоу.
Наглядна беларускую прыгажосць прадставілі каля 100 мадэляў. Конкурсная дыстанцыя ў два туры і рэкордныя 8 узроставых катэгорый.
Спаборніцтва аб'ядноўвае мадэляў ужо другі раз. Сёння трымаць галаву прама, а выправу роўна ў Нацыянальнай школе прыгажосці вучацца каля сотні вучняў розных узростаў.