Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

У Нацыянальнай школе прыгажосці прайшоў конкурс "Топ-мадэль - лета 2026"

Мінскі подыум зноў дыктуе трэнды. У Нацыянальнай школе прыгажосці прайшоў конкурс "Топ-мадэль - лета 2026". Фэшэн-праграма - справа рук педагогаў і вучняў. Яны ведаюць, як падаць сябе гледачу і зрабіць шоу.

Наглядна беларускую прыгажосць прадставілі каля 100 мадэляў. Конкурсная дыстанцыя ў два туры і рэкордныя 8 узроставых катэгорый.

Спаборніцтва аб'ядноўвае мадэляў ужо другі раз. Сёння трымаць галаву прама, а выправу роўна ў Нацыянальнай школе прыгажосці вучацца каля сотні вучняў розных узростаў.

Разделы:

Культура