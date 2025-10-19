3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
У Жэневе праходзіць 151-я Асамблея Міжпарламенцкага саюза
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск заклікае да рэалізацыі патэнцыялу міжпарламенцкай дыпламатыі ў барацьбе з тэрарызмам і нелегальнай міграцыяй.
Пазіцыю Беларусі ў Жэневе на пасяджэнні, прысвечаным пытанням процідзеяння тэрарызму і гвалтоўнаму экстрэмізму, прадставіў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сяргей Рачкоў. Ён падкрэсліў, што рашэнне гэтых праблем не можа быць дасягнута сілавымі метадамі, такімі як узвядзенне сцен або гвалтоўнае выгнанне. Таксама дэпутат адзначыў недапушчальнасць любых праяў расізму і ксенафобіі ў дачыненні да мігрантаў.
Сустрэча прайшла ў рамках 151-й Асамблеі Міжпарламенцкага саюза.
Фота sputnik.by