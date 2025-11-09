Дзяржузнагарод і Падзякі Прэзідэнта ўдастоены 48 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці

Вялікая група работнікаў удастоена медаля "За працоўныя заслугі". У іх ліку - егер Навагрудскага лясгаса Ігар Бажко, настаўнік хіміі і біялогіі сярэдняй школы № 3 Асіповіч Святлана Зайцава, галоўны спецыяліст аддзела насенняводства РА "Белнасенне" Аляксандр Неміровіч, аператар машыннага даення КСУП "Пескаўцы" Лідскага раёна Алена Цівінская.

Заслугі яшчэ 13 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці адзначаны Падзякай Прэзідэнта. Яна аб'яўлена за шматгадовую плённую працу, у тым ліку ў падатковых органах і органах па НС, значны асабісты ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі ў галіне статыстыкі і ў рэалізацыю праектаў па будаўніцтве Нацыянальнага футбольнага стадыёна і басейна міжнароднага стандарту, а таксама ўклад у газіфікацыю краіны, высокія прафесійныя паказчыкі і значныя дасягненні ў прафесійнай і службовай дзейнасці. У іх ліку начальнік галоўнага ўпраўлення статыстыкі працы Нацыянальнага статыстычнага камітэта Ірына Бандарэнка, начальнік інспекцыі МПЗ па Дзяржынскім раёне Алена Трацэўская, начальнік цэнтра медазабеспячэння Рэспубліканскага атрада спецпрызначэння "ЗУБР" МНС Таццяна Баранава, слесар па абслугоўванні і рамонце газавыкарыстальнага абсталявання Слуцкага вытворчага ўпраўлення УП "Мінскаблгаз" Сяргей Кохан і начальнік галоўнага ўпраўлення эканамічнай інтэграцыі Міністэрства эканомікі Іван Бельчык.