Дзяржузнагарод і Падзякі Прэзідэнта ўдастоены 48 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці
Дзяржаўных узнагарод і Падзякі Прэзідэнта ўдастоены 48 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці. Адпаведныя ўказ і распараджэнне падпісаў 10 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Ордэны, медалі і ганаровыя званні прысвоены 35 работнікам розных прадпрыемстваў і арганізацый за шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, заслугі ў воінскай службе, значны асабісты ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі ў галіне статыстыкі, прававое забеспячэнне эканамічнай палітыкі, забеспячэнне законнасці і ўмацаванне правапарадку, ліквідацыю наступстваў надзвычайных сітуацый, удасканаленне падатковай сістэмы, развіццё аграпрамысловага комплексу, жыллёва-камунальнай і лясной гаспадарак, бібліятэчнай справы, выдатныя дасягненні ў судова-экспертнай дзейнасці, сферах адукацыі, навукі і культуры.
Ордэнам Айчыны II ступені ўзнагароджаны старшыня СВК імя Дзеньшчыкова Гродзенскага раёна Васіль Свірыд, ордэнам Пашаны - начальнік упраўлення адукацыі Гродзенскага райвыканкама Таццяна Аксаміт і пракурор Мінска Алег Лаўрухін.
Медаля "За адзнаку ў воінскай службе" ўдастоены аташэ па пытаннях абароны пры пасольстве Беларусі ў В'етнаме Вадзім Райчонак.
Медалём "За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый" узнагароджаны чатыры супрацоўнікі органаў і падраздзяленняў па НС: намеснікі начальнікаў штабоў ліквідацыі НС цэнтраў аператыўнага ўпраўлення мінскіх гарадскога і абласнога ўпраўленняў МНС Анатоль Гімпель і Мікіта Кульгавеня, начальнік дзяжурнай змены цэнтра аператыўнага кіравання Рэспубліканскага атрада спецпрызначэння "ЗУБР" МНС Кірыл Пінчук і старшы інструктар-ратавальнік пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Касцюковіцкага раённага аддзела па НС Сяргей Шугаеў.
Вялікая група работнікаў удастоена медаля "За працоўныя заслугі". У іх ліку - егер Навагрудскага лясгаса Ігар Бажко, настаўнік хіміі і біялогіі сярэдняй школы № 3 Асіповіч Святлана Зайцава, галоўны спецыяліст аддзела насенняводства РА "Белнасенне" Аляксандр Неміровіч, аператар машыннага даення КСУП "Пескаўцы" Лідскага раёна Алена Цівінская.
Медалём Францыска Скарыны ўзнагароджаны загадчык кафедры тэхналогій праграмавання БДУ Аляксандр Курбацкі, намеснік дырэктара Інстытута парашковай металургіі імя акадэміка А.У.Романа - дырэктар адасобленага разліковага структурнага падраздзялення "Навуковае прыборабудаванне" Сяргей Пабярэжны, дырэктар Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М.Горкага Алена Стрыжэвіч, загадчык навукова-даследчай лабараторыі НДІ імпульсных працэсаў з доследнай вытворчасцю Уладзіслаў Сямашка.
Указам таксама прысвоены ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь.
Звання "Заслужаны дзеяч культуры" ўдастоены кіраўнік узорнага аматарскага калектыву хору хлопчыкаў "Пеўнікі" Брэсцкага гарадскога цэнтра культуры Алег Нярода, "Заслужаны работнік адукацыі" - дырэктар Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Галіна Радаман, "Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі" - старшыня вучэбна-доследнага СВК "Путрышкі" Гродзенскага раёна Віктар Петрушкевіч, "Заслужаны мытнік" - першы намеснік старшыні ДМК Аляксандр Валіеў.
Заслугі яшчэ 13 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці адзначаны Падзякай Прэзідэнта. Яна аб'яўлена за шматгадовую плённую працу, у тым ліку ў падатковых органах і органах па НС, значны асабісты ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі ў галіне статыстыкі і ў рэалізацыю праектаў па будаўніцтве Нацыянальнага футбольнага стадыёна і басейна міжнароднага стандарту, а таксама ўклад у газіфікацыю краіны, высокія прафесійныя паказчыкі і значныя дасягненні ў прафесійнай і службовай дзейнасці. У іх ліку начальнік галоўнага ўпраўлення статыстыкі працы Нацыянальнага статыстычнага камітэта Ірына Бандарэнка, начальнік інспекцыі МПЗ па Дзяржынскім раёне Алена Трацэўская, начальнік цэнтра медазабеспячэння Рэспубліканскага атрада спецпрызначэння "ЗУБР" МНС Таццяна Баранава, слесар па абслугоўванні і рамонце газавыкарыстальнага абсталявання Слуцкага вытворчага ўпраўлення УП "Мінскаблгаз" Сяргей Кохан і начальнік галоўнага ўпраўлення эканамічнай інтэграцыі Міністэрства эканомікі Іван Бельчык.