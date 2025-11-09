3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Лукашэнка: Калі чалавек не будзе адчуваць за спінай ваенную моц, цяжка гаварыць пра эканоміку
Якой будзе Беларусь праз 5 гадоў?! Дапрацаваную Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця абмеркавалі на нарадзе ў Прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка таксама пракаменціраваў, як далей будзе развівацца сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы.
На стале ў кіраўніка дзяржавы аказаліся 2 варыянты дапрацаванай Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на наступную пяцігодку: адзін - ад урада, другі - аўтарства рабочай групы на чале з кіраўніком Нацбанка.
Ужо праз месяц праграма будзе вынесена на разгляд дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу і пасля стане законам для далейшай працы ўсіх дзяржорганаў і арганізацый.
Патрабаванні Прэзідэнта да дакумента па-ранейшаму акцэнтныя. Гэта павінна быць канкрэтная, рэалістычная праграма, зразумелая людзям.
Што ў выніку прапанавалі распрацоўшчыкі, як гэтыя ініцыятывы ацаніў кіраўнік дзяржавы? (падрабязнасці ў відэа).