Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка: Калі чалавек не будзе адчуваць за спінай ваенную моц, цяжка гаварыць пра эканоміку

Якой будзе Беларусь праз 5 гадоў?! Дапрацаваную Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця абмеркавалі на нарадзе ў Прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка таксама пракаменціраваў, як далей будзе развівацца сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы.

На стале ў кіраўніка дзяржавы аказаліся 2 варыянты дапрацаванай Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на наступную пяцігодку: адзін - ад урада, другі - аўтарства рабочай групы на чале з кіраўніком Нацбанка.

Ужо праз месяц праграма будзе вынесена на разгляд дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу і пасля стане законам для далейшай працы ўсіх дзяржорганаў і арганізацый.

Патрабаванні Прэзідэнта да дакумента па-ранейшаму акцэнтныя. Гэта павінна быць канкрэтная, рэалістычная праграма, зразумелая людзям.

Што ў выніку прапанавалі распрацоўшчыкі, як гэтыя ініцыятывы ацаніў кіраўнік дзяржавы? (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Прэзідэнт