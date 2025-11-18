3.66 BYN
Урад Літвы 19 лістапада абмяркуе датэрміновае адкрыццё мяжы з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
19 лістапада ўрад Літвы абмяркуе адкрыццё двух КПП на мяжы з Беларуссю. Вырашальнае значэнне пры гэтым будуць мець вынікі перамоў так званага тэхнічнага ўзроўню паміж прадстаўнікамі пагранслужбаў дзвюх дзяржаў.
18 лістапада адбылася сустрэча літоўскіх і беларускіх пагранічнікаў. На фоне націску з боку літоўскага бізнесу і перавозчыкаў Вільнюс схіляецца да таго, каб адкрыць мяжу не 30 лістапада, як было запланавана, а раней. Камісія па нацыянальнай бяспецы ўжо рэкамендавала ўраду Літвы адкрыць мяжу з Беларуссю 19 лістапада.
Сваю незадаволенасць з-за зрыву ланцужка паставак выказваюць Кітай і дзяржавы Цэнтральнай Азіі.
"Мінсктранс" Беларусі абвясціў, што плануе з 21 лістапада аднавіць адпраўленне аўтобусаў у Вільнюс і Каўнас.